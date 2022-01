Corona-Fälle in zwei Teams – Jetzt wird doch nichts aus dem Yellow Cup Lange sah es danach aus, als ob das Handball-Vierländerturnier am Wochenende in Winterthur stattfinden könnte. Nach den Absagen von Portugal und Montenegro muss der Yellow Cup nun aber erneut gestrichen werden. Urs Stanger

Am 5. Januar 2020 konnten sich die Schweizer Handballer über den Sieg am Yellow Cup freuen. Seither musste das Turnier in der Axa-Arena wegen Corona zweimal abgesagt werden. Foto: Heinz Diener

In den letzten Tagen hatten sich in den Handball-Nationalteams von Montenegro und neuerdings auch Portugal die Corona-Fälle gehäuft. Dies führte jetzt dazu, dass die beiden Mannschaften ihre Teilnahme am Yellow Cup, der von Freitag bis Sonntag in der Axa-Arena geplant war, absagen mussten. Damit wären am traditionsreichen Winterthurer Vierländerturnier nur noch die Schweiz und die Ukraine übriggeblieben. Zu wenig.

«Mit drei Mannschaften wäre es noch gegangen», erklärt OK-Chef Marko Jazo. Die Variante, dass die Schweiz und die Ukraine im Rahmen des Yellow Cups zwei Spiele gegeneinander ausgetragen hätten, wurde von den lokalen Organisatoren verworfen. «Der Aufwand hätte sich nicht rechtfertigen lassen», meint Jazo.

Damit herrscht am Wochenende Stille in der Axa-Arena. Oder vielleicht doch nicht ganz: Leandra Kellerhals, die Präsidentin des organisierenden Clubs Yellow Winterthur, hat Geburtstag. «Eventuell gibt es eine Party in der Lounge…», sagt Jazo. Immerhin der Humor ging nicht verloren. Das Organisationskomitee hatte alles daran gesetzt, trotz der schwierigen Lage eine Austragung des Turniers zu ermöglichen.

Die Schweizer Handballer, die zwischen Weihnachten und Neujahr wegen Corona-Fällen in ihren Reihen bereits auf die Länderspiele in Rumänien verzichten mussten, suchen nach Alternativen für Testspiele. Eine Partie gegen die Ukraine, die ohnehin anreisen wird, könnte möglich sein.

Zum zweiten Mal in Folge musste das grösste Schweizer Handballturnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Der 49. Yellow Cup lässt weiter auf sich warten. Er wird jetzt auf den Jahreswechsel 2022/23 verschoben. Bereits gekaufte Tickets bleiben für die kommende Austragung gültig, es erfolgt keine Rückerstattung.

