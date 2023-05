Swiss Music-Award-Gewinner aus Winterthur – «Jetzt wird erst einmal geprobt» Der Winterthurer Pop-Musiker räumte letzte Woche bei den Swiss Music Awards gross ab. Bald startet er mit seiner Band in die Festival-Saison – und probt dafür auf dem Lagerplatz. Till Hirsekorn

Der Winterthurer Mundartpopper Andryy holte sich bei den Swiss Music Awards den Betonklotz ab – und 10’000 Franken Preisgeld. Printscreen: www.srf.ch

Das Herz sei ihm beim Countdown beinahe geplatzt vor Nervosität, bis endlich klar war: Der Winterthurer Mundartpop-Musiker Andryy holte sich letzte Woche den Swiss Music Award in der Sparte «SRF 3 Best Talent». «Pure Freude» habe sich danach in ihm entladen, sagte der 29-Jährige später in die Mikrofone mit dem Betonklotz-Award in der Hand.