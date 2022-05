Millionen für Bond-Auto? – Jetzt wird Sean Connerys persönlicher Aston Martin versteigert Das Auto des legendären Bond-Darstellers kommt unter den Hammer. Es sei ohne Maschinengewehre deutlich leichter zu fahren, erzählt der Sohn des verstorbenen Schauspielers.

Lackiert in «Snow Shadow Grey»: der Aston Martin von Sean Connery. Foto: Broad Arrow Auctions, Alex Penfold

Haben Sie jemals davon geträumt, Schurken hinter dem Lenkrad von James Bonds Aston Martin zu jagen – oder auf Distanz zu halten? Und haben Sie viel Geld auf der Seite? Dann können Sie diesen Sommer ihr Glück versuchen.

Der Aston Martin DB5 von 1964, der dem verstorbenen Schauspieler Sean Connery persönlich gehörte, wird laut Broad Arrow Auctions im August in den USA versteigert. Er soll zwischen 1,4 und 1,8 Millionen Dollar einbringen.

Der zwischen 1963 und 1965 hergestellte Aston Martin DB5 gilt als das ikonische Bond-Auto. Es erschien in acht Filmen, erstmals 1964 im teilweise in der Schweiz gedrehten Streifen «Goldfinger». Dort war der Aston Martin bei der Fahrt über die Furkapassstrasse der heimliche Star.

Was ist schöner? Die Aussicht oder das Auto? Sean Connery am Furkapass.

Das Auto, das nun versteigert wird, kam allerdings in keinem Bond-Film zum Einsatz. Es war Sean Connerys eigenes. Die Filmautos seien immer schwer beladen gewesen mit technischen Geräten und Agenten-Extras. Besonders die eingebauten Maschinengewehre hätten die Autos schwierig zu steuern gemacht. Der eigene Aston Martin sei viel ausbalancierter gewesen, sagte Sohn Jason Connery in einer Erklärung zur Auktion. «Dad sprach immer davon, seinen eigenen DB5 zu besitzen. Er liebte das Auto, und ich denke, dass es etwas in seinem Leben darstellte, das einzigartig war.»

Das Auto befindet sich laut dem Auktionshaus in einem «sehr vorzeigbaren Zustand». Der oder die Höchstbietende darf sich zudem auf eine Ausfahrt im Aston Martin mit Connerys langjährigem Freund freuen, dem ehemaligen Formel-1-Weltmeiser Jackie Stewart. Ein «erheblicher Teil» des Erlöses aus der Auktion soll an den Sean Connery Fond gehen und für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden.

Auch Musk hat ein Bond-Auto

Bond-Autos hatten in den letzten zehn Jahren mehrfach hohe Preise an Auktionen erzielt. 2019 wurde der für «Feuerball» verwendete Aston Martin DB5 von 1965 mit 007-Sonderausstattung (u.a. Browning-Maschinengewehre in den Kotflügeln und Schleudersitz), laut Sotheby’s für 6,4 Millionen Dollar versteigert. 2013 zahlte Elon Musk fast eine Million Dollar für einen Lotus Esprit aus dem Film «Der Spion, der mich liebte».

nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.