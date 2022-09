Wolfsbestand hat sich verdoppelt – Jetzt wollen die Kantone ganze Rudel schiessen Am Lukmanier töteten Wölfe mehrere Rinder, anderswo kam es zu Angriffen auf Mutterkühe. Nun fordern die Kantone griffigere Massnahmen. Cyrill Pinto

Die Politik macht zunehmend Druck: Gebirgskantone fordern ein aktives Management der Wolfsbestände. Diese beiden Wölfe tappten 2016 im Augstbordgebiet im Oberwallis in eine Fotofalle. Foto: Keystone/Gruppe Wolf Schweiz

Seit über 30 Jahren hütet Rudy Canonica das Vieh auf der Alp am Passo del Sole im Tessin. Doch so etwas wie Ende August hat er noch nie erlebt. Gewitter mit Hagel zogen in der Nacht auf den 27. August über den Lukmanierpass, mehrere Blitze schlugen ein. Um vier Uhr morgens hätten die Hunde angeschlagen, berichtet Canonica: «Sie haben wohl etwas gerochen.» Als der Hirte am nächsten Morgen mit den Hunden nach den ihm anvertrauten Tieren sah, traute er seinen Augen nicht. Einem Rind war der Hinterlauf weggefressen worden, vom zweiten waren nur noch der Kopf und die Wirbelsäule übrig geblieben. Für ihn ist sicher, wer der Täter war: einer oder mehrere Wölfe.