Sweet Home: Neuer Pflanzentrend – Jetzt ziehen die grünen Riesen ein Die Zeit der Mini-Sukkulenten und Makrameekörbchen ist vorbei. Bei den Zimmerpflanzen geht es gerade richtig gross zu und her.

1 — Wohnen wie im Süden

Siesta im Grünen. Sessel und Foto: Gubi

Auch Zimmerpflanzen unterliegen Trends. Hing eben noch die chinesische Münzpflanze im selbstgeknüpften Makrameekörbchen von der Decke, geht es jetzt gross zu und her. Mit grossen Pflanzen einzurichten, ist im Trend. Und das am liebsten grün, wuchernd und wild. Ein bisschen so wie im Süden, wo einfach alles von alleine wächst. Wenn Sie in eine solch üppig grüne Ecke noch einen eleganten Korbstuhl stellen, wie diesen hier von Gubi, dann haben Sie das ganze Jahr über eine Ferieninsel, auch wenn es draussen grau und regnerisch ist. Pflanzen vermitteln immer Wärme und spenden Energie, also genau das, was man sich von einem guten Zuhause wünscht.

2 — Töpfe, die was hermachen

Stilvoll eingetopft. Töpfe und Foto: House Doctor

Klar brauchen grosse Pflanzen auch grosse Töpfe. Sehr schön sind solche, die besonders sind und gut zur entsprechenden Pflanze passen. Unterschiedliche Pflanzen brauchen unterschiedliche Töpfe. Damit man die verschiedenen Pflanzen auch gut sieht und sich jede einzelne entfalten kann, ist es wichtig, dass sie unterschiedlich hoch sind. Das gilt für drinnen und draussen. Diese Töpfe sind von House Doctor, einer dänischen Firma, die eine schöne Auswahl an besonderen Töpfen bietet.

3 — Weichmacher

Diese Pflanzen bringen Leben in die Einrichtung. Foto über: The Modern House

Grosse Zimmerpflanzen tun modernen Einrichtungen besonders gut. Gerade an Orten, wo Design, Architektur und Minimalismus für strenge Linien sorgen, braucht es Weichmacher; Dinge, welche die Strenge durchbrechen. Da in solchen Wohnungen oft auch keine Vorhänge oder Teppiche sind, helfen Pflanzen. Und natürlich nicht zurechtgestutzte Buchsbäumchen, sondern möglichst ungestüme, wilde Sorten, die wuchern und sich breit machen.

4 — Baum im Haus

Freunde fürs Leben. Foto über: Behance

Der wichtigste Trend im Pflanzenreich für Haus und Terrasse ist die Liebe zu Bäumen oder zumindest zu Pflanzen, die baumartig wachsen. Sie strahlen eine ganz einzigartige Stärke aus und vermitteln Ruhe und Kraft. Mit einem Baum im Haus wirkt alles lebendig und freundlich. Ein Baum ist das Zeichen von Leben und ein geliebter Mitbewohner, der daheim wartet und alle willkommen heisst.

5 — Hoch hinaus

Filigraner Baum in elegantem Topf. Möbel, Accessoires und Foto: Broste Copenhagen

Grösse kann sich durchaus auch filigran zeigen, wie dieses aparte Beispiel zeigt. Wer nach ganz bestimmten Pflanzen sucht, die zum Stil der Wohnung und deren Bewohner passen, lässt sich am besten von Profis beraten. Gärtner wissen auch, wo eine Pflanze gedeiht und welche Pflege sie braucht und sie helfen beim Umtopfen, beim Transport oder nehmen Aussenpflanzen zum Überwintern auf.

6 — Ruhepunkt

Ein freundlicher Ort in der Wohnung. Möbel, Accessoires und Foto: House Doctor

Eine einzelne grosse, baumartige Pflanze kann einen starken Ruhepunkt in der Wohnung bieten. Unterstützen Sie das auch mit dem Umfeld der Pflanze. Das ist hier wunderschön mit einer Bank gelungen, die ebenfalls Ruhe ausstrahlt. Mit einigen einladenden Büchern, Blumen und einem Spiegel wird der Ort zur friedlichen Oase.

7 — Zweige statt Blumen

Eindrucksvolles Styling mit Zweigen. Foto über: Synonymouss

Dieser Trend kann auch im Kleinen umgesetzt werden. Dies zwar auch gross, aber schnell und temporär. Dafür stellen Sie ganz einfach grosse Zweige in eine grosse Vase. Grüne Zweige hat es gerade genug im Garten und in der Natur und man kann sie natürlich auch beim Floristen kaufen. Solche Zweige sind ein starkes Statement in der Wohnung und verleihen viel Eleganz und Stil.

8 — Im Blätterwald

Midcentury-Anmutung mit vielen Zimmerpflanzen. Foto über: Design Addict Mom

Zum echten Midcentury-Stil gehören Pflanzen ganz selbstverständlich dazu. Die Midcentury-Architektur entstand in den 1940er- und 1950er-Jahren vor allem in Amerika. Da bauten nämlich Architekten, die aus Europa in die USA flohen, moderne Häuser, bei denen die Verbindung zur Natur von grosser Bedeutung war. Grosse Fenster, Innenhöfe und Gärten, die auch vom Wohnbereich aus sichtbar mit der Architektur harmonieren, sind wichtige Merkmale. Dieser neuen Art des Wohnens entsprang auch der Trend der Zimmerpflanzen. Wie schön das auch in einer Wohnung, kombiniert mit Midcentury-Möbeln aussehen kann, zeigt dieses Beispiel.

9 — Natur und Design

Edles Design für Pflanzentöpfe. Töpfe und Foto: &Tradition

Klar, man kann Pflanzen auch in einfache Tontöpfe stecken. Aber wenn sie dominant in den Innenbereich oder auf die Terrasse ziehen, ist nicht nur die Schönheit der Pflanze von Bedeutung, sondern auch die des Topfes. Wählen Sie Töpfe, deren Design zur Architektur und zu Ihrer Einrichtung passen. Sehr schön sind diese schlichten Töpfe von &Tradition, sie strahlen auch in grossen Grössen Eleganz und Leichtigkeit aus.

10 — Dekorieren mit Grün

Festliche Dekoration mit viel Grün. Möbel, Accessoires und Foto: House Doctor

Der Wonnemonat Mai ist um die Ecke und damit auch viele Hochzeitsfeiern. Moderne und stilvolle Dekorationen für Festessen entstehen mit viel Grün, wie hier schön gezeigt wird. Sie können den Raum mit grossen Pflanzen füllen und den Tisch mit vielen eingestellten Zweigen dekorieren. Schön ist auch die Idee, Korbstühle um die Festtafel zu stellen. So entsteht auch drinnen das Gefühl, in einem Garten zu sein.

