Chinesischer Ex-Präsident – Jiang Zemin ist tot Der ehemalige chinesische Staatschef ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Er litt an Leukämie. UPDATE FOLGT

Im Alter von 96 Jahren gestorben: Jiang Zemin bei einem Parteikongress 2012. (Archivbild) Foto: Keystone

Der frühere chinesische Staats- und Parteichef Jiang Zemin ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch. Jiang Zemin führte China von den späten 1980er Jahren bis ins neue Jahrhundert in einer Zeit grosser Umbrüche in dem Land. 2002 gab er sein Amt ab.

SDA

