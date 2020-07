Gastrokritik aus Winterthur – Jimmy, das kannst du besser Im Restaurant des Hotels Plaza werden inzwischen Steaks und Burger serviert. Das Jimmy’s überzeugt vor allem auf den ersten Blick. Till Hirsekorn

Die Gastrokolumne Angerichtet Logo: Ruedi Widmer

Bis vor zwei Jahren sah es im Restaurant des Hotels Plaza noch aus wie im Cockpit eines Raumschiffs: Über riesigen oktogonalen Computerstationen flirrten die Monitore. Im Trade-Center, wie es damals hiess, konnten Hobbyhändler auf Rohstoffe und Währungen wetten. Das schräge Projekt floppte. Man wechselte rasch auf eine scheinbar sichere Währung im Gastrobereich: Pizzas – um wenig später dann doch auf den Burgerboom zu setzen. Ein bisschen Brookyln für Winterthur? Die nackten (künstlichen) Backsteinwände, getaucht in warmes Licht, streifen die Ambiance und die bequem gepolsterten Sitzecken in Weinrot, getaucht in warmes Licht, auch. «Nett!», denken wir. Und nett ist übrigens auch der Service, der uns herzlich empfängt.

Von den elf Burgervarianten (vom Swiss Classic mit Angus-Beef und Rösti bis zum Halloumi-Burger) entscheiden wir uns für den «Büffel Special» (150 g Büffelfleisch (I), Speziell: Cheddar, 22.90) und den BBQ-Bacon (16.90), dazu diverse Sides. Das Burgerbusiness ist hart geworden, die Ansprüche sind gestiegen, weshalb wir einiges zu mäkeln haben. Den Buns fehlen Frische, Glanz und Biss. Die Pattys (das Fleisch) sind etwas fade. Die Jumbo-Fries (4.90) zu labbrig, dafür die Onion-Rings (5.90) zu kross. Statt Sour Cream (gemäss Karte) gibt es auch auf Nachfrage nur Mayo dazu. Die Haussauce sieht aus wie Cocktailsauce und schmeckt nach Curry. Doch zu den Sweet-Potato-Fries (4.90) passt das ganz gut. Auf das Dessert (Cheesecake, 6.90, oder Schoko-Soufflé, 7.90) verzichten wir dann doch.

Denn Jimmy, das kannst du besser. Doch nicht aufgeben, Cowboy, ride on! Die Stimmung stimmt und die Preise sind fair. Aber gerade beim (Edel-)Fast-Food entscheiden eben die Details.



Jimmy’s Burger & Steak, Technikumstrasse 12/14, Winterthur. www.plazahotel.ch