A chef gets potatoes out of the hot water in the kitchen of the Hotel Gstaad Palace in Gstaad in the canton of Berne, Switzerland, pictured on February 9, 2009. (KEYSTONE/Gaetan Bally)



In der Schweizer Gastronomie ist der Anteil ausländischer Arbeitskräfte überdurchschnittlich hoch.

KEYSTONE/Gaetan Bally