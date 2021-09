Henggart: Strategien von Hobbyjodlern – Jodeln hält erwiesenermassen den Kopf fit Ein Musikethnologe hat erforscht, wie sich Jodelnde Hunderte von ähnlichen Melodien merken können. Markus Bosshard aus Henggart hat seine eigene Strategie. Gabriele Spiller

2009 trat das Jodelchörli Tannhütte an der 800-Jahr-Neftenbach-Feier in Hünikon auf. Archivfoto: Marc Dahinden

«Man muss wieder neu anfangen», sagt Markus Bosshard, der Präsident des Jodlerklubs Tannhütte Henggart. Wie so viele Formationen probieren die 18 Singenden nach der rund anderthalbjährigen Pandemiepause aus, was noch geht. Glaubt man dem Luzerner Musikethnologen Raymond Ammann, haben erfahrene Jodler jedoch einen Vorteil: Seine vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierte Studie förderte Memorierungsstrategien von Naturjodlern zutage, die auch so mancher Hobbykünstler kennt.

«Das Kurzzeitgedächtnis ist limitiert in dem, was es neu aufnehmen kann», sagt Ammann. Sei man jedoch in einer (Musik-)Kultur aufgewachsen und habe man täglich mit den Inhalten zu tun, so seien diese verinnerlicht und im Langzeitgedächtnis abgelegt. Das gilt auch für die 1400 Naturjodelmelodien, die er untersucht hat. Das Material fand er im Roothuus Gonten, dem Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, das über Tondokumente und Noten verfügt.