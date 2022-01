Wahlrechtsreform in den USA – Joe Biden kämpft gegen die Bestie Der US-Präsident wirft den Republikanern in einer scharfen Rede vor, Amerikas Demokratie «den Dolch an die Kehle zu halten». Auch zwei störrische Parteifreunde fordert er heraus. Hubert Wetzel aus Washington

Politische Kriegserklärung an die Republikaner im Senat: US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede in Atlanta. Foto: Keystone

Joe Biden war zu Besuch in der Höhle des Löwen. So jedenfalls hatte es vor ein paar Tagen einer seiner Berater ausgedrückt, wobei die englische Formulierung noch etwas dramatischer klang: «The belly of the beast» – der Bauch der Bestie. Der Berater hatte auch gesagt, an welchem Ort in den USA sich diese Höhle respektive dieser Bauch genau befinde, nämlich in Atlanta, Georgia.

Wer die Bestie ist, machte dann Biden in seiner Rede klar, die er dort am Dienstagnachmittag gehalten hat: die Republikaner, die der Demokratie in Amerika «den Dolch an die Kehle halten».