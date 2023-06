Misstritt des US-Präsidenten – Joe Biden stürzt auf Bühne bei Absolventenfeier Der 80-Jährige hat sich laut dem Weissen Haus beim Vorfall in Colorado Springs nicht verletzt. Doch der Sturz ist Wasser auf die Mühlen seiner politischen Gegner.

Ein «hinterlistiger» Sandsack als Handicap: Joe Biden stürzt auf der Bühne in Colorado Springs – sofort wird ihm geholfen. Video: Tamedia

US-Präsident Joe Biden ist bei einer Graduiertenfeier der US-Luftwaffe mitten auf der Bühne gestürzt. Der 80-Jährige stolperte am Donnerstag bei der Zeremonie in der Air Force Academy in El Paso County im Bundesstaat Colorado über einen schwarzen Sandsack, als er die Bühne verlassen wollte. Ein Offizier und Personenschützer halfen Biden auf die Beine, der Präsident deutete dann auf den Sandsack.

Anschliessend kehrte Biden zu seinem Sitz zurück. Verletzungen schien er sich nicht zugezogen zu haben: Das Weisse Haus erklärte, dem Präsidenten gehe es «gut». Der Politiker der Demokratischen Partei hatte zuvor bei der Graduiertenfeier eine Rede gehalten und Diplome überreicht.

Biden ist der älteste Präsident der US-Geschichte und strebt 2024 eine Wiederwahl an. Das lässt immer wieder Fragen nach der Gesundheit des 80-Jährigen laut werden, der zum Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 86 Jahre alt wäre. Bidens Leibarzt hatte ihm im Februar eine gute Gesundheit und uneingeschränkte Amtsfähigkeit bescheinigt.

Nicht der erste Sturz

Biden ist in den vergangenen Jahren mehrfach gestolpert oder gestürzt. Kurz nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 gegen Amtsinhaber Donald Trump zog er sich beim Spielen mit seinem Hund Major eine Fussfraktur zu.

Im vergangenen Juni sorgte Biden dann mit einem Sturz von seinem Fahrrad nahe seines Strandhauses im Bundesstaat Delaware für Aufsehen. Der Präsident hatte angehalten, um mit Passanten zu sprechen, und verlor das Gleichgewicht, als er seinen Fuss aus der Pedalschlaufe ziehen wollte.

Biden war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weisse Haus eingezogen. Ende April kündigte der Demokrat an, er wolle bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Bei der Wahl in anderthalb Jahren wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86.

Bidens Alter und seine Eignung als erneuter Präsidentschaftsbewerber sorgen seit längerem für Debatten, auch in seiner eigenen Partei. Konkurrenten aus den Reihen der Republikaner nutzen Patzer und kleine Fehltritte des Präsidenten regelmässig, um seine mentale und körperliche Fitness infrage zu stellen.

SDA/AFP/fal

