Michelle Obama – «Joe Biden wird die Wahrheit sagen» Die US-Demokraten führen ihren viertägigen Nominierungsparteitag für Joe Biden wegen der Coronapandemie virtuell durch.

Am ersten Tag des Nominierungsparteitags der Demokraten spricht unter anderen Michelle Obama. (17. August 2020) Keystone/DNC «Joe Biden ist ein zutiefst anständiger Mann»: Michelle Obama. (17. August 2020) Keystone/DNC 1 / 2

Darum gehts Infos einblenden Die US-Demokraten haben am Montagabend ihren viertägigen Nominierungsparteitag für den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden begonnen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet statt der traditionellen Wahlparty der Kern der Veranstaltung virtuell in zweistündigen Blöcken zur besten Sendezeit statt.

Es stehen Reden von Michelle und Barack Obama, Bill Clinton, Bernie Sanders und Kamala Harris auf dem Programm.

Die frühere First Lady Michelle Obama hat den demokratischen Herausforderer von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl im November, Joe Biden, als «zutiefst anständigen Mann» gelobt. «Er hört zu. Er wird die Wahrheit sagen und der Wissenschaft vertrauen», sagte Obama in einem Ausschnitt ihrer Rede, die im Rahmen des offiziellen Parteitagsprogramms der Demokraten am Montagabend gezeigt werden sollte. Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag in diesem Jahr weitgehend virtuell statt und nicht wie ursprünglich geplant mit Tausenden Delegierten und Zehntausenden Gästen in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin.

Die Frau von Ex-Präsident Barack Obama gehört zu den prominentesten Rednern, die auf dem Programm des viertägigen Parteitags stehen. Was sie über Biden sagte, steht im Kontrast zu dem, was Kritiker Trump vorwerfen: Dass dieser nicht auf seine Berater höre, Lügen erzähle und die Wissenschaft ignoriere. Biden, der unter Barack Obama Vizepräsident war, habe in dem Amt einen «fantastischen» Job gemacht, sagte Obama. «Er weiss, was es braucht, um eine Wirtschaft zu retten, eine Pandemie zurückzuschlagen und unser Land zu führen.»

Die Organisatoren des Parteitags hatten am Montag in einer Pressekonferenz betont, dass es bei dem Parteitag um Joe Biden, nicht um Donald Trump gehen solle. Vorab veröffentlichte Auszüge weiterer Reden machten aber deutlich, dass Trump immer wieder vorkommen und direkt angegriffen wird: zum Beispiel für seinen Umgang mit Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in der Hauptstadt Washington, für seine Warnungen vor der Briefwahl, für die Spaltung des Landes, die Trump nur noch weiter verschärft habe.

