USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» – Joe Bidens magerer Leistungsausweis belastet die Demokraten Der US-Präsident hat viel versprochen, bisher aber nur wenig eingelöst. Nun läuft ihm die Zeit davon. Und die Demokraten drohen plötzlich wichtige Wahlen zu verlieren. Fabian Fellmann

Joe Biden will marode Strassen und Brücken auf Vordermann bringen, das Klima schützen und die Sozialleistungen ausbauen. Doch bisher hat es der demokratische Präsident nicht geschafft, eine Mehrheit dafür zu finden. Foto: Olivier Douliery (AFP)

Joe Biden hat ein Problem, das täglich grösser wird. Der US-Präsident bringt seine Grossprojekte nicht voran. Klimaschutzprogramm, Infrastrukturpaket: Alles hängt gerade in der Schwebe. In den Umfragen ist die Unterstützung für Biden inzwischen stark gesunken. Nur noch jeder Zweite ist mit seiner Amtsführung einverstanden. Das sind noch nicht ganz so schlechte Werte wie die von Donald Trump, aber schlechter als die der bisherigen demokratischen Präsidenten.

In Bidens Partei macht sich Pessimismus breit, und plötzlich scheint es möglich, dass der Republikaner Glenn Youngkin in zwei Wochen die Gouverneurswahlen in Virginia gewinnt, obwohl der Demokrat eigentlich haushoch gewinnen müsste.

Warum Biden sich so schwertut damit, Erfolge einzufahren, warum ihm die Zeit davonläuft und was das für die Aussichten von Demokraten und Republikaner heisst, diskutieren Alan Cassidy und USA-Korrespondent Fabian Fellmann in einer neuen Folge des Tamedia-Podcasts «Alles klar, Amerika?».

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. @fabian_fellmann

