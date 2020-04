Einschätzung einer Ärztin – Joggen darf man, den Vitaparcours sollte man auslassen Die steigenden Temperaturen und die bevorstehenden Osterfeiertage locken die Menschen nach draussen. In Corona-Zeiten ist beim Bewegen und Reisen aber Vorsicht geboten. Nina Thöny

Joggen ist okay, solange man genügend Abstand hält. Foto: Urs Jaudas.

Für die kommenden Tage wird schönes und warmes Wetter vorhergesagt. Zudem stehen Ostern und die Frühlingsferien vor der Türe. Kurz: Die Leute zieht es nach draussen. Weil das Bäumli zu rege genutzt wurde, liess es das städtische Tiefbauamt am Freitag sperren, weitere Gebiete könnten folgen. Das führt zur Frage, was Winterthurerinnen und Winterthurer in ihrer Freizeit im Moment tun dürfen – und was sie lassen sollten.