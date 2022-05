Aufgefallen: Trainersuche beim FC Winterthur – Jogi Löws Flirt mit dem FCW Alex Frei ist weg. Lang lebe Jogi Löw? Der deutsche Weltmeistertrainer ist auf Clubsuche und gibt dem FC Winterthur hierbei einen Wink. Till Hirsekorn

«Hätte Zeit»: Ex-DFB-Elf-Trainer Joachim Löw will zurück auf die Trainerbank und gibt dem FCW einen Tipp. Foto: Hurraki.de

Mit dem Aufstieg des FCW in die oberste Liga versank die Stadt am Samstagabend in einem Meisterrausch. Die rot-weisse Euphorie hält an, der Landbote berichtete gross darüber und legte am Dienstag mit einer Sonderbeilage nach. Dort kommt nach den Fans an der Meisterfeier nun auch die Lokalprominenz zu Wort. Angefragt wurde auch Jogi Löw. Der deutsche Weltmeistertrainer von 2014.