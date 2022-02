Wahlen in Dättlikon – Johanna Vogel kandidiert für das Gemeindepräsidium Zwei Neue bewerben sich auf die zwei frei werdenden Sitze im Dättliker Gemeinderat. Die bisherige Gemeinderätin Johanna Vogel kandidiert als Einzige für das Präsidium. Fabienne Grimm

Die bisherige Sozialvorsteherin Johanna Vogel will die Dättliker Exekutive leiten. Foto: PD

Nach sieben Jahren an der Spitze der Dättliker Exekutive kündigte Gemeindepräsident Jürg Allenspach im letzten Herbst an, er werde bei den Erneuerungswahlen am 27. März 2022 nicht mehr antreten. Bereits damals wurde bekannt, dass die bisherige Gemeinderätin Johanna Vogel (1969) den Posten übernehmen will. Nun ist klar: Vogel bleibt auch nach der Veröffentlichung der definitiven Wahlvorschläge die Einzige, die die Dättliker Exekutive leiten will.