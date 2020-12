Starautor gestorben – John le Carré ist tot Der Autor von Spionagethrillern starb 89-jährig an einer Lungenentzündung. Vor seiner Karriere als Schriftsteller arbeitete er selber beim MI5. Philippe Zweifel

Spion und Schriftsteller: John le Carré.

Der britische Schriftsteller John le Carré ist tot. Das teilte der Verlag Penguin Books am Sonntagabend mit. Le Carré, der mit bürgerlichem Namen David Cornwell hiess, war am besten für seine Spionage-Romane bekannt. Er starb am Samstag an einer Lungenentzündung, wie der Verlag mitteilte. Er wurde 89 Jahre alt.

Le Carré wurde für seine intelligenten und spannungsgeladenen Spionageromane wie etwa «Der Spion, der aus der Kälte kam» (1963) oder «Dame, König, As, Spion» (1974) gefeiert, die sich vor allem um den Kalten Krieg drehten. Ungewöhnlich für das Thriller-Genre zu dieser Zeit, verschmolzen in seinen Geschichten Gut und Böse miteinander, die Agenten waren keine Helden, sondern Menschen mit Stärken und Schwächen. Einer von Le Carrés berühmtesten Figuren war der desillusionierte Spion George Smiley, der von seiner Frau betrogen wurde und an der skrupellosen Realität seiner Branche litt.