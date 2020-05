Fernsehmacher als Frauenrechtler – Joko und Klaas gegen sexualisierte Gewalt Die beiden Showmaster Joko und Klaas führten Männerwelten vor – aus Sicht der Frauen. Bravo! Meinung Alexandra Kedves

Joko (rechts) und Klaas waren zur Primetime politisch korrekt – und gaben Frauen das Wort. Foto: PD

Es sind schockierende Zahlen: Mehr als jede zweite Frau in der Schweiz hat schon sexuelle Belästigungen erlebt; über 20 Prozent der Frauen haben Handlungen erduldet, die juristisch als sexuelle Gewalt taxiert werden; und jede achte hat Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen erleiden müssen. In Deutschland sind die Zahlen ähnlich – und die TV-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, bekannt als Joko und Klaas, wollten, dass das Thema in Corona-Zeiten nicht vergessen geht. Also haben sie am Donnerstag zur Primetime die 15 Sendeminuten, die sie beim Sender Prosieben erspielt haben, als Spotlight dafür genutzt.