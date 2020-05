Joko und Klaas als Frauenrechtler – Joko und Klaas im Kreuzfeuer Die Showmaster Joko und Klaas widmeten dem Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen 15 Primetime-Minuten. Und ernteten dafür auch scharfe Kritik – von Frauen. Ein Eigentor. Meinung Alexandra Kedves

Die Moderatoren Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf haben nach ihrer 15-Minuten-Show «Männerwelten» nicht so viel zu lachen wie hier. Foto: Keystone

Da haben sich zwei medial bekannte Typen (Männer!), die als professionelle Aufmerksamkeitsmultiplikatoren viel für ein Thema tun können, für die Frauenrechte starkgemacht – und nun ist die Hölle los. Die Showmaster Joko (Winterscheidt) und Klaas (Heufer-Umlauf) nutzten am Mittwoch ihre in einem Fernsehduell gewonnenen 15 Primetime-Sendeminuten bei Prosieben für einen Beitrag über die sexualisierte Gewalt an Frauen im Alltag.