Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Jonas Projer will sich neue Fähigkeiten aneignen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

«Ich muss übrigens auch schreiben lernen», sagt Jonas Projer bezüglich seiner neuen Anstellung als Chefredaktor der «NZZ am Sonntag». Foto: Lukas Mäder (13 Photo)

Projer: «Ich werde zuerst zuhören»

Die Personalie ist umstritten. Fernsehmann Jonas Projer wird Chefredaktor der «NZZ am Sonntag». Projer, langjähriger Angestellter des Schweizer Fernsehens, hatte zuletzt Blick-TV als Chefredaktor verantwortet. Wieso ein TV-Experte als Zeitungschef? Das fragen sich nicht nur die Journalistinnen und Journalisten im Hause NZZ. Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident der NZZ-Gruppe erklärte sich in einer Mitarbeiterinformation. «Wir haben uns für einen Digitalisierungstreiber entschieden.» Projer selber wandte sich ebenfalls an die NZZ-Leute. Dabei zeigte er sich bescheiden. Wenn er im Medienhaus anfange, werde er nicht grosse Stricke zerreissen. «Ich werde zuerst zuhören.» Zudem will er sich eine neue Fähigkeit aneignen, die für einen Zeitungsmann durchaus hilfreich sein kann: «Ich muss übrigens auch schreiben lernen», sagte er.