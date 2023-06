Endspurt im Regionalfussball – Jubeln, Hoffen und Zittern in und um Winterthur Der FC Töss kann aus eigener Kraft in die 2. Liga aufsteigen. Dort hofft Veltheim auf einen Ausrutscher von Dübendorf. Wiesendangen droht gar ein Doppelabstieg. Markus Wyss

Statt 2. und 3. Liga gibt es auf dem Rietsamen in Wiesendangen nächste Saison schlimmstenfalls nur noch 3. und 4. Liga zu sehen. Foto: Enzo Lopardo

Neben dem Verbleib des FC Winterthur in der Super League feiern die FCW-Frauen dieses Jahr den grössten Erfolg in der Fussballszene der Region. Sie kehren ein Jahr nach dem Abstieg souverän in die NLB zurück. Vielleicht gelingt das sogar ohne Punktverlust. Zwei Partien bleiben noch: das letzte Gruppenspiel am Samstag in Baar und der Erstliga-Final eine Woche später gegen die Siegerinnen der Gruppe 1, welche von Etoile Carouge angeführt wird.