Online-Befragung der ZHAW – Jüngere Menschen fühlen sich in Winterthur weniger sicher als ältere Über 80 Prozent der Winterthurerinnen und Winterthurer empfinden die Stadt Winterthur als eher sicher bis sehr sicher. Problematisch finden sie das Littering und Verkehrsrowdys. David Herter UPDATE FOLGT

Am häufigsten «unwohl» fühlen sich die Befragten nachts und ohne Begleitung, insbesondere rund um den Hauptbahnhof, im Stadtpark und generell in Unterführungen. Foto: Marc Dahinden

Vor allem in dem Gebiet, in dem sie wohnen, fühlen sich Winterthurerinnen und Winterthurer «eher sicher bis sehr sicher». Dies geht aus einer Umfrage der ZHAW zum subjektiven Sicherheitsempfinden hervor, an der 4841 Personen teilnahmen, ungefähr gleich viele Frauen wie Männer. Den Auftrag für die Studie gab die Stadt Winterthur.