Gemeindepräsident von Elsau – Jürg Frutiger tritt nicht mehr an Drei Amtszeiten sind genug. Jürg Frutiger stellt sich im Frühling in Elsau nicht mehr zur Wahl. Nicole Döbeli

Seit 2014 ist Jürg Frutiger Gemeindepräsident von Elsau. Foto: PD

Seit 2014 ist Elsau fest in der Hand von FDP-Mann und Unternehmer Jürg Frutiger. Als damals 57-Jähriger beendete er die SVP-Ära seiner Vorgänger Meinrad Schwarz und Hans­ueli Sommer. Nach drei Amtszeiten tritt Frutiger im Frühling 2022 nun nicht mehr zur Wiederwahl an, das teilt die Gemeinde mit.

Gemeinderat Adrian Loher (SVP) tritt ebenfalls nicht mehr an und Ueli Renggli (parteilos) ist noch nicht entschieden. Elisabeth Bayer (SVP), Daniel Schmid (FDP), Andreas Meier (SP) und Daniel Kälin (FDP) stellen sich alle noch einmal zur Verfügung.

In Elgg hat Gemeindepräsident Christoph Ziegler ebenfalls bereits angekündigt, dass er keine weitere Amtszeit anstrebe. Im Eulachtal gehen 2022 also mindestens zwei Gemeinden nach längerer Zeit in neue Präsidiumshände über.

