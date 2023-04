Statistik 2022 – Jugendgewalt in Zürich ist zum ersten Mal seit Jahren rückläufig Die Gewalt unter Jugendlichen hat 2022 abgenommen – anders als in den Vorjahren. Doch in einer Altersklasse nimmt sie seit Jahren zu. Experten rätseln über die Gründe.

Die Jugendgewalt im Kanton Zürich war 2022 zum ersten mal seit sechs Jahren rückläufig. (Symbolbild, gestellte Aufnahme) Foto: Martin Rütschi (Keystone)

884 Jugendliche wurden im vergangenen Jahr wegen eines Gewaltdelikts verzeigt, das sind rund 12,8 Prozent weniger als 2021 (1014 Fälle), wie die Direktion der Justiz und des Innern am Donnerstag mitteilte. Es war der erste Rückgang seit 2016.



Laut den Jugendanwaltschaften machen sich hier mehrere Massnahmen bemerkbar. So sitzen Polizeien und Jugendanwaltschaften öfter als früher für Rapporte zusammen; in den Regionalpolizeien, die keinen eigenen Jugenddienst haben, hat die Jugendanwaltschaft Schulungen durchgeführt. Zudem werden Gewaltdelikte heute prioritär behandelt, wie der leitende Oberjugendanwalt Marcel Riesen-Kupper sagt: «Ziel ist es, dass die Verdächtigen möglichst rasch in Kontakt mit einem Jugendanwalt kommen.»

Anstieg der Gewalt bei 13-Jährigen

Bei den Gewaltstraftaten waren die beschuldigten Jugendlichen im Durchschnitt 15,3 Jahre alt. Rund 90 Prozent sind männliche Jugendliche, fast die Hälfte der 2022 Beschuldigten war bereits vorbestraft. Überdurchschnittlich oft waren die gewalttätigen Jugendlichen den zivilen Behörden auch bereits bekannt, etwa weil eine Verbeiständung bestand oder eine Gefährdungsmeldung vorlag.

42 Prozent der Beschuldigten waren unter 15 Jahre alt. Die Delinquenzrate stieg damit bei den 13-Jährigen wie schon in den letzten drei Jahren an; bei allen anderen Alterskategorien, insbesondere bei den 16- bis 17-Jährigen war die Zahl der eines Gewaltdeliktes beschuldigten Jugendlichen hingegen rückläufig.



Warum die Zahl der gewalttätigen 13-Jährigen steigt, dafür hat Marcel Riesen-Kupper, keine schlüssige Erklärung. «Möglicherweise waren die Jugendlichen während Corona öfter daheim und dort öfter auf den sozialen Medien unterwegs, wo sie entsprechende Darstellungen gesehen haben.» Aber das sei alles sehr spekulativ.

Pubertät setzt heute früher ein

Jugendanwalt Patrik Killer vermutet, dass das Phänomen möglicherweise auch der Dynamik in einzelnen Gruppen geschuldet sei: «Wenn Teenager anfangen, sich gegenseitig zu überbieten, kann das rasch eine ganze Reihe von Taten und Beschuldigten nach sich ziehen.»



Fakt ist: Seit Jahren sinkt das Durchschnittsalter jugendlicher Gewaltstraftäter. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Pubertät früher einsetzt. «Entwicklungspychologisch betrachtet, ist die Gewaltbereitschaft des Menschen im Alter von drei, vier Jahren am höchsten, dann sinkt sie und steigt in der Pubertät noch einmal an», sagt Sophia Böhm, Sozialarbeiterin bei der Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt.



Das Schweizer Jugendstrafrecht habe immerhin den grossen Vorteil, «dass wir schon ab dem Alter von zehn Jahren intervenieren können» so Riesen-Kupper. In vielen anderen Ländern gälten Jugendliche erst ab 14 als strafmündig. «Aber mir fällt bei vielen Lebensläufen auf, dass die späteren Täter schon als Sieben-, Achtjährige Probleme machen. Es ist wichtig, dass man frühzeitig reagiert und den Betroffenen auch beistehen kann.»

SDA/leu

