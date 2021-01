Am Flughafen Zürich erwischt – Jugendliche entzieht sich angeordneter Isolation Aufgrund von Hinweisen der Walliser Behörden hat die Kantonspolizei am Dienstagvormittag am Flughafen eine Jugendliche in Gewahrsam genommen, welche sich nach einem positiven Covid-19-Testergebnis der Isolation entziehen und sich ins Ausland absetzen wollte.

Statt Skivergnügen muss sich eine junge Holländerin – trotz Fluchtversuch – nun im Wallis in Isolation begeben. Pixabay

Eine 17-jährige niederländische Touristin wurde im Wallis positiv auf das Coronavirus getestet. Auf die angeordnete Isolation hatte sie keine Lust – mittels gefälschten negativen Covid-19-Testergebnisses versuchte sie, die Schweiz zu verlassen. Hierfür reiste sie am Dienstagmorgen an den Flughafen Zürich, um nach Amsterdam auszureisen. Sie hatte sich der von den Gesundheitsbehörden angeordneten Isolation entzogen und wurde am Gate durch die Kantonspolizei in Gewahrsam genommen.

Verfahren wegen Urkundenfälschung

Während der polizeilichen Befragung war sie geständig, das mitgeführte negative Covid-19-Testergebnis, mit welchem sie an das Gate gelangte, gefälscht zu haben. Nun läuft gegen die junge Holländerin wegen des Verstosses gegen das Epidemiegesetz und wegen Urkundenfälschung ein Strafverfahren bei der Jugendanwaltschaft.

Im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung wurde sie mit einem Ambulanzfahrzeug zurück ins Wallis transportiert.

mcp