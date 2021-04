Jugendkriminalität in Winterthur – Jugendliche gehen mit Messer und Pfefferspray in den Ausgang Jugendliche und junge Erwachsene gehen öfters bewaffnet aus. Männer mit Messern und Schreckschusswaffen, Frauen setzen auf den Pfefferspray – zum Selbstschutz, sagen beide. Gregory von Ballmoos

Bei der «Party» im Stadtgarten vergangene Woche waren mehrere Jugendliche bewaffnet. «Das ist normal», meinen sie. Foto: Enzo Lopardo

Bahnhof Winterthur im Dezember 2020: Rund 50 Jugendliche halten die Polizei mehrere Stunden auf Trab. Auch ein Schuss aus einer Schreckschusspistole fällt.

Ein Freitagabend vier Monate später: Ein Jugendlicher am Bahnhof Winterthur erzählt einem Jugendarbeiter, wie er an der Technikumstrasse mit einem Messer verletzt wurde. Zwei Zentimeter breit und zwei Zentimeter tief sei der Stich gewesen.

Stadtgarten Winterthur am gleichen Freitagabend, wenige Stunden später. Die angekündigte Party kommt nicht in die Gänge. Ein Jugendlicher, wohl knapp volljährig, mehr Flaum als Bart im Gesicht, scheint auf dem Sprung zu sein. Er klettert über die eiserne Absperrung zum unterirdischen Eingang zum Museum Oskar Reinhart. Er holt ein paar Handschuhe, wirft sie über den Zaun, mit einem metallischen Ton fallen sie zu Boden, er klettert nach. In den Handschuhen versteckt: ein Messer. «Das habe ich immer dabei, aber nur zur Selbstverteidigung», sagt er und fügt beim Wegrennen an: «Es bedeutet mir viel.»