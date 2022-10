Spezielles Theater in Zell – Jugendliche leben und proben in verlassenem Haus Sechs Schlafwagen und drei Traktoren rollten zu Ferienbeginn mit einer Theatertruppe zum ehemaligen Kokon-Lifestyle-Haus. Sie erarbeiten während zweier Wochen ein Stück. Fanny Hallauer

Fabienne Schibli und Said Dimitri Grenacher proben im leerstehenden Möbelgeschäft in Kollbrunn für die Theateraufführung «ERROR!». Foto: Roger Hofstetter

Zu Beginn der Schulferien begann für 13 Jugendliche ein zweiwöchiges Lager. Zusammen mit dem elfköpfigen Fahrwerkteam bilden sie eine «Lebens- und Produktionsgemeinschaft»: Sie übernachten in Schlafwägen, kochen gemeinsam und studieren ihr Stück «ERROR!» ein. Die Lagergemeinschaft spinnt den roten Faden ihrer Geschichte gemeinsam, und so bleibt der Text des Stücks ohne mühsames Auswendiglernen in den Köpfen haften.