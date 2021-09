Ausländer und Jugendvorstoss – Jugendliche und Ausländer können Vorstoss mit drei Unterschriften lancieren Der Grosse Gemeinderat hat am Montagabend den Ausländer und den Jugendvorstoss konkretisiert. Unter anderem hat er bestimmt, wie viele Personen eine Versammlung darstellen. Gregory von Ballmoos

In der neuen Gemeindeordnung war nicht definiert, wie viele Personen anwesend sein müssen, um einen Ausländervorstoss zu lancieren. Landbote

Die neue Gemeindeordnung sieht ein Mitwirkungsrecht für Ausländerinnen und Ausländer sowie für Jugendliche vor. Diese beiden Gruppen sollen im Stadtparlament Anträge einbringen können und so am politischen Leben in Winterthur teilnehmen. Für einen Antrag brauchen die Jugendlichen 50 Unterschriften, Ausländerinnen und Ausländer 100.

Nicht definiert ist in der neuen Gemeindeordnung, wie viele Personen sich versammeln müssen, um einen Antrag zu verfassen. Einige Gemeinderäte gingen davon aus, dass mindestens die Mehrheit der benötigten Unterschriften in der Versammlung zusammen kommen müssen. Das Jugendparlament hätte demnach mindestens 26 Unterschriften und Ausländer 51 Unterschriften schon während der Sitzung zusammenbringen müssen, der Rest hätte auch auf der Strasse oder bei anderen Treffen gesammelt werden können.