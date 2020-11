Vandalismus in Winterthur – «Letzte Woche teilten sie im Solarium Zalando-Pakete unter sich auf» Vier Teenager haben in einem Solarium an der Wülflingerstrasse vandaliert. «Solarium-König» Andy Allenspach sagt, momentan sei das kein Einzelfall. Mirko Plüss

«Sie machten einen solchen Lärm, dass die Nachbarn die Polizei riefen»: Das Sonnenstudio an der Wülflingerstrasse. Foto: Mirko Plüss

Jugendliche richteten am frühen Sonntagmorgen im Winterthurer Solarium «SunWorld» Sachschaden an. Laut einer Mitteilung der Stadtpolizei handelt es sich um Jugendliche mit Schweizer, kosovarischer und russischer Staatsangehörigkeit im Alter von 14 bis 16 Jahren. Sie konnten unmittelbar nach der Tat verhaftet werden. Nach der Befragung wurde das Quartett in die Obhut der Eltern übergeben, der Fall liegt nun bei der Jugendanwaltschaft.

Das Selbstbedienungsstudio an der Wülflingerstrasse auf Höhe der Bushaltestelle Blumenau gehört Andy Allenspach. Er betreibt zehn weitere Studios in Zürich und der Ostschweiz. Vom «St. Galler Tagblatt» erhielt er den Beinamen «Solariumkönig». Er sagt auf Anfrage, das ganze sei kein Einzelfall: «Letzte Woche teilten sie im Solarium Zalando-Pakete unter sich auf.»