Party-Aufruf in Winterthur – Jugendliche wollen am Freitag in Winterthur feiern In den sozialen Medien kursiert zurzeit ein Aufruf für eine Freiluft-Party in Winterthur. Die Stadtpolizei Winterthur beobachtet die Lage. Gregory von Ballmoos

Kommt es am Freitag in der Stadt Winterthur zu einer «Corona-Party»? Gerüchte weisen darauf hin. Foto: Heinz Diener

Die Jugendausschreitungen am Karfreitag in St. Gallen und die rigorosen Massnahmen am Ostersonntag durch die Polizei haben schweizweit Schlagzeilen gemacht.

Nun kursiert auf dem Nachrichtendienst Snapchat eine Nachricht, die zu einer ähnlichen Party in Winterthur aufruft. Befeuert wird das Gerücht durch den Betreiber des Instagram-Profils «Szeneishwinti», dieses hat über 6000 Abonnenten. Er teilte eine Snapchat-Nachricht in seiner Story. «Zeigen wir diesen H****söhnen, dass auch wir die Schnauze voll haben, Alter» und «Teilt diesen Scheiss überall, wo ihr nur könnt!!!» heisst es da. Der Betreiber der Site sagt, es gebe definitiv konkretere Pläne, nicht nur ein Gerücht. «Die meisten freuen sich, einfach wieder einmal unter Menschen zu sein», schreibt der Instagramer.