Zürcher Regierung gegen obligatorischen Sprachaustausch für Schüler

Der Zürcher Regierungsrat will keine Vorschrift, dass alle Zürcher Volksschüler mindestens einmal in ihrer Schulzeit einen Sprach- und Kulturaustausch in der französischen Schweiz absolvieren müssen, wie er in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zu einer SP-Vorstoss aus dem Kantonsrat schreibt.