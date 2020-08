Bezirksgericht Winterthur – Jugendlicher nach Amokäusserung freigesprochen Ein Berufsschüler äussert gegenüber einem Kollegen, er würde gerne Amok laufen. Es folgt eine monatelange Haft – und schliesslich ein Freispruch und eine finanzielle Genugtuung für den Angeklagten. Jonas Keller

Ein Schüler der Berufsbildungsschule Winterthur drohte letzten Herbst mit einem Amoklauf. Vor Gericht wurde er nun freigesprochen. Foto: Enzo Lopardo

«Ich möchte am liebsten einen Amoklauf begehen.» Es war vor allem dieser Satz, der für einen damals 18-Jährigen ein langes Nachspiel hatte. Letzten Herbst äusserte er ihn gegenüber einem Mitschüler an der Berufsbildungsschule Winterthur. Seitdem hat er mehr als drei Monate in Haft verbracht und seine Lehrstelle verloren. Nun hat ihn das Bezirksgericht Winterthur vom Vorwurf der versuchten Schreckung der Bevölkerung entlastet und ihm 10’000 Franken Genugtuung zugesprochen.