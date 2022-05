Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Jugendlicher soll 12-Jährige zu Sex mit seinen Freunden gezwungen haben Mehrfache, gemeinsame Vergewaltigung, Menschenhandel, sexuelle Handlungen mit einem Kind: Ab Montag stehen sieben junge Männer vor dem Bezirksgericht Winterthur. Sie sollen grauenhafte Dinge getan haben. Gregory von Ballmoos

Sieben junge Männer stehen ab Montag vor dem Bezirksgericht. Sie sollen ein Mädchen mehrmals vergewaltigt haben. Foto: Madeleine Schoder

Es gilt die Unschuldsvermutung. Dieser Satz steht in beinahe jeder Berichterstattung über Gerichtsfälle. Meist einfach dahingeschrieben am Ende des Textes. In diesem Fall wird er bewusst an den Anfang gesetzt, weil er bei den nachfolgenden Schilderungen schnell vergessen werden kann. Derart krass sind die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft gegen die sieben Beschuldigten erhebt.