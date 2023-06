Kulturperle in Winterthur – Jugendlicher Übermut in Schwarzweiss Wer vor dem Sommer noch eine Prise Leichtsinn braucht, sollte der Fotostiftung einen Besuch abstatten. Die Ausstellung «Morgan is sad today» ist nur noch dieses Wochenende zu sehen. Deborah von Wartburg

Irgendwie wild, irgendwie chaotisch – und sehr ausdrucksstark. So wirken die Bilder der Ausstellung. Foto: Jean-Pierre Maurer/Robert Müller

Es ist heiss, die Sommerferien rücken näher, die Balkonabende mit kühlem Bier, langen Gesprächen und Gelegenheitszigaretten sind wieder da. Die ausgelassene, risikofreudige Sommerpersönlichkeit löst den selbstkritischen, vernunftbasierten Wintercharakter ab. Wer für seinen inneren Jahreszeitenwechsel noch den letzten Schubs braucht, der sollte sich trotz 25 Grad eine halbe bis eine Stunde Zeit nehmen und der Fotostiftung an der Grüzenstrasse wieder einmal einen Besuch abstatten.

Denn dort geht dieses Wochenende die Ausstellung «Morgan is sad today» zu Ende. Grundlage ist ein unkonventionelles Fotobuch von Robert Müller und Jean-Pierre Maurer. Den Band haben die beiden in den 60er-Jahren konzipiert, er blieb aber liegen. Erst 2015 holte ihn der für seine kunstvollen Bücher bekannte Verleger Patrick Frey wieder an die Oberfläche. Die Fotostiftung widmet dem Band nun eine kleine Ausstellung, die die rebellischen Fotos in Szene setzt.

Aus Sicht der Überwachungskamera

Da schaut etwa ein ausgestopfter Affe mit offenem Mund und Holzstab in der Hand schräg nach oben, sodass es wirkt, als habe eine Überwachungskamera das Foto eingefangen. Neben dem Affen liegen Menschen am Boden, nur einer steht. Sein Kopf schaut klein hinter dem Affenkopf hervor, die Handflächen sind unnatürlich gerade nach vorn gerichtet.

Ein Affe aus der Sicht einer Überwachungskamera? Den Kontext muss sich die Besucherin bei den meisten Werken selbst zusammenreimen. Foto: Deborah von Wartburg

Auf einem anderen Foto liegt ein Mann in gepunktetem Anzug und Beatles-Frisur posierend auf einem spiegelnden Boden. Hinter ihm stellen sich zwei andere Männer für die Kamera zur Schau. Der Kopf des einen hat nicht mehr aufs Foto gepasst.

Liebeserklärung an den Nonkonformismus

Den Kontext haben die Fotografen nicht mitgeliefert, teilweise ist nicht einmal klar, wer sie geschossen hat. Viele der Fotos schreien «Chaos», brechen mit allerlei Regeln der Fotografie, und doch wirken sie seltsam befriedigend fürs Auge. Vielleicht, weil sie den Widerstandsgeist der 60er-Jahre so treffend einfangen. Vielleicht, weil sie kleine Liebeserklärungen sind. An den Nonkonformismus und an diese Anarchie, die nur der jugendlichen Selbstüberschätzung entspringen kann.

Die Bilder zeigen aber nicht nur den Esprit von damals. Sie machen auch im Heute Lust. Auf Sommer, das Leben und darauf, den inneren Rockstar zu wecken.

Der Kopf des einen Mannes hat nicht mehr aufs Bild gepasst. Foto: Deborah von Wartburg

