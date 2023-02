Schockanruf in Winterthur – Jugendlicher versucht 56-Jährige übers Ohr zu hauen Er gab an, von der Staatsanwaltschaft zu sein, und verlangte eine Kaution für die Tochter der Frau. Sie rief stattdessen die Polizei an – diese verhaftete einen 17-Jährigen.

Der 17-Jährige wurde verhaftet. Symbolbild: Stadtpolizei Winterthur

Eine 56-Jährige erhielt am Donnerstag einen Anruf von der Staatsanwaltschaft. Zumindest gab sich das Gegenüber so zu erkennen. Die Tochter der Frau sei in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt gewesen und befinde sich nun in Haft. Der Anrufer forderte eine Kaution von mehreren 10’000 Franken.

Die Frau rief danach die richtige Polizei an. Wie die Stadtpolizei Winterthur schreibt, wurde in der Folge die Fahndung aufgenommen. Die Täterschaft wurde im Glauben gelassen, dass die Frau auf einer Bank die Summe abgehoben hatte. Am vereinbarten Abholort konnten Polizisten in Zürich einen Tatverdächtigen festnehmen – einen 17-jährigen Tschechen. Er wurde der Jugendanwaltschaft zugeführt.

