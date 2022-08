Herr Berger, Sie führen mit Ihrer Frau Rahel Imboden ein Kleintheater im eigenen Haus in Elgg. Ihre neueste Produktion «Looking at Things» wird in der reformierten Kirche aufgeführt. Weshalb?

«Looking at Things» ist ein Musiktheater, das auf Pergolesis «Stabat Mater» basiert. In diesem mittelalterlichen Gedicht, das mehrere Komponisten vertont haben, wird der Blick auf die Muttergottes gelenkt, wie sie am Fusse des Kreuzes mitleidet bis zum Tod ihres Sohnes Jesus. Mich reizte vor allem diese unglaublich starke Musik, aber natürlich will ich mich auch mit dem religiösen Text auseinandersetzen. Ich habe mich deshalb im Vorfeld mit unserem Pfarrer Stefan Gruden unterhalten, und er hat mich in der Idee bestärkt. Er sagte: «Mach es genau so, wie du sonst Theater inszenierst – und zeige es bitte bei uns in der Kirche.» Mit zehn Singenden und vier Musikern haben wir dort auch mehr Platz.