Kampf gegen fossile Brennstoffe – Junge Klima-Aktivisten feiern historischen Erfolg in den USA Eine Gruppe junger Menschen hat im US-Bundesstaat Montana auf ihr verfassungsmässiges Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt geklagt und sensationell gewonnen. Aber der Erfolg bleibt wohl symbolischer Natur.

Rikki Held, Anführerin der Kläger, verfolgt die Verhandlungen im Gerichtssaal von Clark County. keystone-sda.ch

Im US-Bundesstaat Montana hat eine Gruppe junger Kläger in einem Klimaprozess einen historischen Erfolg erzielt. Eine Richterin urteilte am Montag, Montana verletze das verfassungsmässige Recht der Kläger auf eine «saubere und gesunde Umwelt». Richterin Kathy Seeley erklärte ein Landesgesetz für verfassungswidrig, demzufolge Behörden bei der Prüfung von Genehmigungsanträgen für Erdöl- und Erdgasprojekte nicht die Auswirkungen von Treibhausgasen beachten dürfen.

Die Entscheidung in dem Fall «Held v. Montana» hat grosse Signalwirkung und könnte ähnliche Verfahren im ganzen Land begünstigen. Geklagt hatten 16 Klägerinnen und Kläger im Alter von fünf bis 22 Jahren. Sie werfen dem Bundesstaat im Westen der USA vor, ihnen sei durch die «gefährlichen Auswirkungen fossiler Energien und die Klimakrise» Schaden zugefügt worden. Kinder seien «besonders verwundbar» durch die sich verschlimmernden Auswirkungen.

«Das ist ein grosser Sieg für Montana, die die Jugend, für die Demokratie und für unser Klima», lässt sich Julia Olson, Chefin der gemeinnützigen Anwaltsklanzleri «Our Children’s Trust», in der «Washington Post» zitieren. Triumphierend sagt sie: «Mehr solcher Urteile werden sicher folgen.»

Hauptklägerin Rikki Held, deren Familie eine Ranch in Montana betreibt, sagte während des Prozesses aus, die Existenzgrundlage und das Wohlergehen ihrer Familie sei durch Waldbrände, extreme Temperaturen und Dürre zunehmend beeinträchtigt. Sie erinnere sich an Waldbrände, bei denen Stromkabel über Dutzende Kilometer hinweg verbrannt seien, «so dass wir einen Monat lang keinen Strom hatten». Das Vieh sei gestorben, weil die Rancher kein Wasser pumpen konnten und das Gras wegen einer Dürre knapp gewesen sei, sagte sie.

Den Klägern ging es nicht um eine finanzielle Entschädigung, sondern stattdessen um eine Erklärung, dass ihre Rechte verletzt wurden. Montanas Verfassung hält fest: «Der Staat und jede Person soll eine saubere und gesunde Umwelt in Montana für jetzige und künftige Generationen erhalten und verbessern.» Zugleich ist Montana fossilen Energie gegenüber sehr positiv eingestellt.

Der Erfolg der jungen Aktivisten vor Gericht ist in der Tat aussergewöhnlich. Nicht weniger als 14 Mal ist eine solche, von Jugendlichen eingereichte Klage laut «Washington Post» in den USA bereits vor Gericht gescheitert.

Die Behörden haben ihre Gegenwehr angekündigt. Sie wollen das Urteil weiterziehen. «Der selbe Ansatz, der hier verwendet wurde, wurde bereits vor Bundesgericht und in über einem Dutzend Staaten verworfen. Und das sollte er hier auch», sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Es liegt nun allerdings am Parlament von Montana zu entscheiden, wie das Vorgehen in Einklang mit der Verfassung zu bringen ist. Sofortige Änderungen sind in dem von Republikanern dominierten, fossilen Brennstoffen gegenüber traditionell freundlich eingestellten Staat kaum zu erwarten.

AFP/Adrian Eng

