Zürcher Kantonsratswahlen – «Junge können parteiübergreifend besser zusammenarbeiten» Zu Besuch bei den jüngsten Kandidierenden der sechs grössten Parteien. Was sie antreibt und wie sie zum Genderstern stehen. Jan Bolliger Alice Britschgi

Anzug oder Deuxpièces, graue Haare und leichte Falten, so sieht das typische Mitglied des Zürcher Kantonsrats aus. Am 12. Februar wird das Gremium neu gewählt. Über 1600 Personen kandidieren für einen der 180 Sitze. Diese Zeitung hat sechs Kandidierende besucht, die den Altersdurchschnitt im Rat deutlich senken würden. Florian Fuss (GLP), Nadja Wirth (Grüne), Simon Jacob (SP), Nicolo Carle (Die Mitte), Lara Grüter (SVP) und David Noser (FDP) sind alle zwischen 18 und 20 Jahre alt und die jüngsten Kandidierenden der sechs grössten Parteien. Sie erzählen, warum sie die Gesellschaft manchmal etwas spiessig finden, was junge Politikerinnen besser können als alte und wie es sich anfühlt, vom eigenen Plakat beobachtet zu werden.