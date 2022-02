Verhaftet in Winterthur – Junge Männer klauten aus Autos Als Passanten einen mutmasslichen Dieb festhalten wollten, wehrte sich dieser mit Pfefferspray. Seine Flucht war von kurzer Dauer.

Stadtpolizisten rückten in der Nacht auf Montag aus, um mutmassliche Diebe in Wülflingen zu verhaften.



Kurz vor 2 Uhr meldete sich am Montagmorgen ein Passant bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur und gab an, dass er und seine Kollegen in Wülflingen soeben einen Mann beobachtet hätten, der sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht habe. Sie hätten versucht den Unbekannten zu stellen, worauf dieser Pfefferspray gegen sie eingesetzt habe. So habe der Mann flüchten können, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Unverzüglich rückten mehrere Patrouillen der Stadtpolizei aus und konnten nach kurzer Flucht einen 19-jährigen Mann aus Libyen verhaften. Aufgrund seines verdächtigen Verhaltens wurde wenig später in der Nähe ein weiterer Mann, ein 40-Jähriger aus Algerien, kontrolliert und mit dem Verdacht auf eine Zusammenarbeit mit dem ersten Verhafteten festgenommen. Bei beiden Beteiligten konnte mutmassliches Deliktsgut aufgefunden werden.

Die beiden Männer werden sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

