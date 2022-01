Newcomerin aus Rheinau – Junge Sängerin schreibt Herzschmerz-Song mit Happy End Sie begleitet sich am liebsten allein am Klavier: Die 19-jährige Annika Lia aus Rheinau singt nur über Gefühle, die sie selbst erlebt hat. Gabriele Spiller

Annika Lia (19) spielt daheim auf dem E-Piano. Foto: Enzo Lopardo

Es ist so weit: Annika Lia Braun kann das Ergebnis monatelanger musikalischer Arbeit teilen. Ihr Song «Out of Love» steht als Streaming bereit und soll der Vorbote weiterer Solostücke der 19-jährigen Rheinauerin sein. In ihrem Single-Debüt singt Annika Lia, so ihr Künstlername, «von der Angst, die man hat, wenn man frisch verliebt ist». Warum muss man da Angst haben?