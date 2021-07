Schach in Winterthur – Junge spielen wieder Schach Die Schachgesellschaft Winterthur wird 175 Jahre alt. Am Samstag können Passanten in der Altstadt eine Partie wagen. Helmut Dworschak

Schachfestival Basel, Januar 2019. Foto: Nicole Pont

Schach erfordert Ruhe und Konzentration. Wer ist dazu noch in der Lage, wenn ständig das Handy fiept? Seit in der Netflix-Serie «Damengambit» eine junge Frau alles daran setzt, Schachweltmeisterin zu werden, deutet sich ein Richtungswechsel an. Die Serie zählte 2020 zu den erfolgreichsten des Streaming-Anbieters. Das Interesse der 17- bis 30-Jährigen am Schach habe klar zugenommen, auch weil wegen Corona die Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt waren, sagt Roman Freuler, Präsident der Schachgesellschaft Winterthur (SGW), am Telefon.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Freuler, 45, Physiker mit ETH-Abschluss, steht gerade am Kaffeeautomaten in einem Büro der UBS in Opfikon, wo er als Risk Controller arbeitet. Ein analytischer Job sei das. Spielen nun dank der Netflix-Serie auch mehr Mädchen und Frauen Schach? Das lasse sich nicht eindeutig feststellen, sagt Freuler. Der Verein sei gewachsen. An der männlichen Dominanz habe sich aber nichts geändert. Von den derzeit rund 150 Mitgliedern sind nur 10 weiblich.