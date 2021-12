Studie zu Drogen in Zürich – Junge kiffen und koksen weit öfter als erwartet Cannabis, Kokain, «Benzos», Ecstasy: Eine neue Studie zeigt, womit sich Jugendliche und junge Erwachsene in der Stadt Zürich berauschen. Die Erkenntnisse überraschen.

Jeder neunte befragte Studienteilnehmer hat bereits Ecstasy oder Kokain konsumiert. Foto: Archivbild

Drogenkonsum ist unter jungen Zürcherinnen und Zürchern wahrscheinlich deutlich weiter verbreitet als bisher angenommen. Zu diesem überraschenden Befund kommt eine neue Studie von Forschern der Universität Zürich, über welche die NZZ berichtet.

Der Unterschied zu älteren Studien ist frappant: So haben zum Beispiel in einer Befragung unter mehreren Tausend Rekruten vor zehn Jahren nur gut 30 Prozent angegeben, in den 12 Monaten zuvor Cannabis konsumiert zu haben. In der neuen Studie, die auf Aussagen von knapp 1200 Zürcherinnen und Zürchern im Alter von 20 Jahren beruht, waren es volle 62 Prozent der Männer und 50 Prozent der Frauen.