Dreistündiger Einsatz in Winterthur – Junger Biber aus dem Tösskanal gerettet Stadtpolizei und Feuerwehr mussten am Dienstag einen jungen Biber aus einem Auffangbecken befreien. Da er sich mit dem Netz nicht einfangen liess, stiegen die Rettungskräfte am Ende selbst ins Wasser. Valérie Jost

Ein Biber musste von der Feuerwehr und der Polizei aus einem Kanal in Töss gerettet werden. Foto: 20min/News-Scout

Ein ungewöhnlicher Einsatz brachte die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag an die Stadtgrenze: Ein junger Biber steckte im Tösskanal fest. Genauer: in einem Auffangbecken des Steigbachs zwischen der Go-Kart-Bahn und dem Interna-Möbelhaus. Aus eigener Kraft konnte sich das Tier aus dem hohen Becken nicht mehr befreien, wie in einem Video auf dem Instagram-Kanal der Stadtpolizei zu sehen ist.