Jazz in Winterthur – Junger Jazzpianist frischt alte Hits auf Der vielseitig begabte 29-Jährige arrangiert für sein Trio Operettenmelodien. Helmut Dworschak

Trio Rotwelsch: Philipp Maria Rosenberg (Mitte) mit Florian Kolb (links) und Lucas Johnson. Foto: PD

Der junge Jazzpianist Philipp Maria Rosenberg spielt nicht nur mit viel Gefühl Klavier, er kann sich auch sehr gewandt ausdrücken. Das Konzept ist originell: Für sein Trio Rotwelsch arrangiert er Operettenmelodien. Am Donnerstag spielt das Trio in der Esse. Rosenberg ist in Veltheim aufgewachsen, vor kurzem zog er nach Zürich.