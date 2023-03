FCZ – Servette – Junger Joker rettet dem FCZ gegen Servette einen Punkt Dank einer furiosen Schlussoffensive holt sich der FCZ gegen Servette ein Unentschieden. Mit dem 1:1 bleibt der Meister in der Rückrunde ungeschlagen. Nicolas Kaiser Florian Raz

Sehr jung, sehr wenig Praxiserfahrung – aber mehr braucht er nicht: Calixte Junior Ligue jubelt nach seinem 1:1. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Der 17-jährige Calixte Junior Ligue hat in der Super League vier Minuten Erfahrung in zwei Partien gesammelt. Gegen Servette braucht der Mittelfeldspieler ebenso wenige Minuten, bis er nach seiner Einwechslung zum 1:1-Ausgleich trifft. Der FCZ wirft in der Folge noch einmal alles nach vorne, erspielt sich durch Rohner und Simic einige letzte vielversprechende Chancen, aber es bleibt beim Unentschieden. Es wäre wohl zu viel des Guten gewesen, hätte Zürich gegen Servette drei Punkte eingefahren.

Der Zweite der Super League gegen die formstärkste Mannschaft der Rückrunde – das verspricht Spannung. Auf dem Platz ist die Realität dann zuerst etwas trister. In der ersten Hälfte können sich die Genfer kaum mehr als einige halbgare Chancen erspielen. Und wenn, dann ist Brecher zur Stelle.

Von den Zürchern prüfen in den ersten 45 Minuten nur zwei Standardsituationen Servette-Goalie Frick – und zwei Mal ist da kein wirklicher Hauch von Torgefahr. Für diese sorgt dann die zweite Halbzeit. Ein Lattenknaller von Kutesa nach einer Stunde zeigt, dass die Genfer nach zwei Remis in Serie wohl auch gerne mal wieder gewinnen würden. Und als Cognat in der 73. Minute auf der linken Seite viel zu viel Platz geschenkt kriegt, seine Flanke den Aussenrist von Crivelli und das Tor findet, liegt ein Sieg auch durchaus drin für die Genfer.

Erst das Gegentor verhilft dem FCZ wieder zu erwachen. Mit den Einwechslungen von Simic – und eben diesem jungen Ligue – kommen die Zürcher zu gefährlichen Chancen. Für mehr als ein verdientes Unentschieden reicht es im Endeffekt dann trotzdem nicht. Immerhin: die Serie ist wieder nicht gerissen. Mit dem Unentschieden hat der FCZ in der Rückrunde noch kein Spiel verloren, bleibt zum 8. Mal ungeschlagen.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

