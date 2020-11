Jugendliche nach Raub verhaftet – Junges Paar in Winterthur bedroht und ausgeraubt In der Winterthurer Innenstadt ist ein junges Paar von Jugendlichen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Stadtpolizei Winterthur konnte die Tatverdächtigen verhaften.

Die Polizei verhaftete nach einem Raub mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. (Symbolbild) Foto: Stapo Winterthur

Am Samstag hat die Stadtpolizei Winterthur nach einem Raub mehrere Personen verhaftet. Die jungen Männer werden verdächtigt, in der Innenstadt ein junges Paar bedroht und ausgeraubt zu haben, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Kurz vor 22.30 Uhr meldete ein Mann der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur, dass er und seine Freundin soeben ausgeraubt worden seien. Weiter konnte er den sofort ausgerückten Patrouillen laufend Örtlichkeiten angeben, wo sich die geflüchteten Täter befanden, heisst es in der Mitteilung weiter. Verschiedene Patrouillen der Stadtpolizei konnten kurz darauf an mehreren Örtlichkeiten in der Altstadt insgesamt sechs Schweizer und Nordmazedonier im Alter zwischen 14 und 16 Jahren verhaften.

Gewürgt und mit Messer bedroht

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Geschädigte, ein 18-Jähriger, durch eine Person von hinten gewürgt, während ein weiterer Beteiligter ein Messer vor seinen Körper hielt. Gleichzeitig entriss ein anderer der 16-jährigen Freundin die Handtasche. Der Grossteil der geflüchteten Täterschaft konnte kurz darauf in der Innenstadt verhaftet werden. Ein weiterer mutmasslicher Täter stellte sich kurz später am Schalter der Kantonspolizei Zürich. Die gestohlene Handtasche konnte in einem Park aufgefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, insbesondere inwiefern die Verhafteten am Raub beteiligt waren, werden gemeinsam durch die Kantonspolizei Zürich und die Jugendanwaltschaft Winterthur geführt.

far