Wildpark in Winterthur – Junges Wolfsweibchen im Bruderhaus angekommen Das Wolfsgehege im Wildpark Bruderhaus hat eine neue Bewohnerin. Ein Wolfsweibchen kam Mitte letzter Woche aus dem Berner Tierpark Dählhölzli nach Winterthur.

Die junge Wölfin Tara braucht Ruhe, damit sie sich an die neue Umgebung gewöhnen kann. Foto: PD

Ein junges Wolfsweibchen lebt seit letzter Woche im Wildpark Bruderhaus in Winterthur. Es stammt aus dem Tierpark Dählhölzli in Bern und ist elf Monate alt. Die Wölfin heisst Tara, was «die Starke» bedeutet, wie der Wildpark mitteilt. Im April wird ebenfalls ein Männchen aus dem Wildnispark Langenberg einziehen. Wie in der Natur üblich, bezieht das Weibchen zuerst das neue «Revier» und lebt sich ein, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Wildpark bittet die Besucherinnen und Besucher, sich rund um das Wolfsgehege ruhig und zurückhaltend zu verhalten. Die Einblicke ins Gehege bleiben im Moment verschlossen, um Tara Zeit zu geben, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen.

