Unfall in Oerlingen – Junglenker kollidiert mit Baum Bei einem Selbstunfall ist am Dienstag in Oerlingen (Kleinandelfingen) ein Mann mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der 20-Jährige musste ins Spital gebracht werden.

Der Wagen wurde beim Aufprall massiv beschädigt, der Lenker erlitt Verletzungen. Foto: pd / Kantonspolizei Zürich

Ein 20-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in Oerlingen einen Selbstunfall verursacht. Er verlor in einer Linkskurve die Beherrschung über sein Fahrzeug und knallte gegen einen Baum.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr der junge Mann kurz vor 15 Uhr auf der Andelfingerstrasse Richtung Trüllikon. In der leichten Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen von der Strasse ab. Nach der Kollision mit dem Baum wurde das Auto auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam am gegenüberliegenden Strassenrand zum Stillstand.

Der 20-jährige Autofahrer zog sich unbestimmte Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Strasse blieb während Stunden gesperrt

Wegen des Unfalls musste die Andelfingerstrasse während rund vier Stunden beidseitig für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltstaft Winterthur/Unterland untersucht.



Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst des Spitals Uster, ein Rettungshelikopter der Rega sowie die Feuerwehr Andelfingen & Umgebung im Einsatz.

