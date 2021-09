«Apropos» – der tägliche Podcast – Jungs, die Bildungsverlierer? Seit Jahren wird darüber berichtet, dass Schulen bubenfeindlich seien. Doch die Sache ist komplizierter als die nackten Zahlen. «Apropos» klärt auf. Vivienne Kuster , Laura Bachmann als Host , Christof Gertsch als Gast

Werden die Jungs in unserem Schulsystem benachteiligt? Die Antwort: Es ist kompliziert. Bild: Gaetan Bally (Keystone)

Buben im Bildungssystem: Ein Thema, das Medien, Politik und Eltern regelmässig beschäftigen. Zahlen dazu gibt es natürlich auch. Sie zeigen, dass an den Gymnasien die Mädchen leicht in Überzahl sind. Und sie zeigen auch, dass prozentual mehr Knaben sonderpädagogische Massnahmen benötigen als Mädchen.

Sind das also Anzeichen für eine Diskriminierung von Buben in der Schule? Die Antwort darauf ist kompliziert. Christoph Gertsch erklärt sie aber in einer neuen Folge «Apropos». Und er erzählt auch, welcher Faktor deutlich grösseren Einfluss auf den schulischen Erfolg hat als das Geschlecht der Kinder.

Christof Gertsch ist Reporter beim «Magazin». Er schreibt, seit er 15 ist, zuerst für das «Burgdorfer Tagblatt» und die «Berner Zeitung», dann für die NZZ und die «NZZ am Sonntag». Liebstes, aber nicht einziges Thema: Sport. @christofgertsch

