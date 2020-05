Aus für Veltheimer Restaurant – Jungunternehmer verlässt Oldtimer Zweieinhalb Jahre lang führte Nico Himmelberger die Tapas-Bar im Oldtimer in Veltheim. Im Juni serviert sein Team zum letzten Mal Chorizo und Paella. Jonas Keller

Auch die Oldtimer-Tapas-Bar macht am 11. Mai wieder auf – allerdings nur für kurze Zeit. Foto: Rafael Rohner

Sechs Wochen noch gibt es Tapas an der Wülflingerstrasse. Dann ist Schluss. «Die Gastronomie ist halt ein Rappengeschäft», sagt Nico Himmelberger, Geschäftsführer der Oldtimer-Tapas-Bar. Der 32-Jährige hatte die traditionsreiche, doch reichlich in die Jahre gekommene Oldtimer-Bar im Herbst 2017 übernommen und dort seitdem die Kundschaft mit spanischen Spezialitäten angelockt. «Auch ich selbst war überrascht, wie gut unser Konzept angekommen ist», sagt Himmelberger. «Mit der Tapas-Bar haben wir in Winterthur eine echte Nische gefunden.»